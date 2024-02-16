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"15 متر تحت الأرض".. ضبط عصابة تُنقب عن الآثار داخل عقار في المعصرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -عاطف مراد:

نجح رجال مباحث القاهرة في، في ضبط 9 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار في المعصرة.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قيام 9 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقارين كائنين بدائرة قسم شرطة المعصرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقارين المشار إليهما وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر على (حفرة قطرها 2×3 متر وبعمق 15 متر وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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