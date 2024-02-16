أمطار ورياح وشبورة.. "الأرصاد" تكشف توقعات الطقس غدًا السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 17 فبراير 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، إنه يسود غدًا السبت 17 فبراير، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والبلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن طقس الغد، يتأثر بأمطار متوسطة، بنسبة حدوث 50 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى تأثر مناطق السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، بأمطار خفيفة قد تكون متوسطة، بنسبة حدوث 40 % تقريبًا، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، بنسبة حدوث 20 % تقريبًا، على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد، أنه توجد عدد من الظواهر الجوية المُختلفة غدًا السبت، أبرزها، نشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

وأكملت الهيئة، أن طقس الغد، يشهد، شبورة مائية، تبدأ من الرابعة وتستمر حتى التاسعة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

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