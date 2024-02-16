شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية: سنصل إلى 100 معرض أهلا رمضان بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، هناك توجيهات بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأرخص الأسعار والحد من التضخم، مشيرا إلى أن الاجتماعات منتظمة ما بين رئيس الوزراء ووزير التموين والزراعة والتجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية والهدف تغطية كافة ربوع مصر بمعارض أهلا رمضان.

وأضاف علاء عز، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن كل محافظة سيكون فيها على الأقل 3 معارض وسنصل إلى حوالي 100 معرض على مستوى الجمهورية، كما سنواكب المواطنين بخدمات أخرى من خلال قوافل متجولة تجوب القرى والنجوع بجانب معارض أهلا رمضان، فضلا عن جهود جميع الوزارات من خلال توفير منافذ المجمعات الاستهلاكية والجميع يقدم مجهود تكاملي بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتابع: "السلع الرمضانية التي لا يستغنى عنها بيت ستكون موجودة بتخفيضات تصل إلى 30% والسلع التي تطرح في المنافذ هي نفس السلع بالجودة الموجودة في الأسواق ولكن مخفضة والفارق أننا نأخذ السلعة من المصنع مباشرة ونتجاوز سلاسل الامداد ونوفر هذه النفقات".