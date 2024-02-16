حدث في 8 ساعات| مصدر مسئول ينفي اقتحام معبر رفح.. ووزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الجمعة، أحداثا سياسية وإجتماعية وثقافية وإقتصادية هامة لدى المواطنين أبرزها إعلان وزارة العمل عن وظائف جديدة في المحافظات بالتنسيق مع القطاع الخاص، والإسكان تطرح 984 وحدة تطل على الأهرامات بمشروع ووزيرالري يصدر قرارًا بوقف عمليات الصرف الزراعي بالأراضي المزروعة بالقمح.

ويستعرض الخليج 365 خلال التقريرالتالي أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الري: وقف عمليات الصرف الزراعي بالأراضي المزروعة بالقمح

قرر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إيقاف تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالأراضى المزروعة بمحصول القمح لحين الانتهاء من موسم الحصاد، حفاظاً على المحصول من التلف أو الفقد فى مناطق التنفيذ

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الإسكان: طرح 984 وحدة تطل على الأهرامات بـمشروع

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح 984 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "Valley towers" بمدينة حدائق أكتوبر

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وزيرة الهجرة: مصر والمملكة المتحدة تتشاركان العديد من الملفات أبرزها "التعليم

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر والمملكة المتحدة تتشاركان العديد من الملفات معاً، من أهمها ملف التعليم الذي يحصل عليه شبابنا في الجامعات المتميزة ببريطانيا، والتي تعتبر صرحاً علمياً عالمياً

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نائب "المجتمعات العمرانية" يتابع إجراءات الحصر المكاني للإعلانات بالطرق

عقد عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اجتماعا موسعاً، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحضور مسئولي قطاع التنمية بالهيئة

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دعما لشعار "صنع في مصر".. "قومي البحوث" يكشف تفاصيل مبادرة "بديل المستورد

أعلن الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، إطلاق مبادرة المركز لعام 2024 بعنوان "بديل المستورد وتقديم حلول تكنولوجية للمساهمة في المشاكل القومية"؛ لتعزيز الوعي بمخرجات البحث العلمي التطبيقي القومي،

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الأضخم في مصر".. "الري" تعلن عن أكبر منظومة حماية من الأمطار بشرم الشيخ

أعلن الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، إطلاق مبادرة المركز لعام 2024 بعنوان "بديل المستورد وتقديم حلول تكنولوجية للمساهمة في المشاكل القومية"؛ لتعزيز الوعي بمخرجات البحث العلمي التطبيقي القومي

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وظائف جديدة.. 4670 فُرصة عمل بـ 15 مُحافظة - الشروط وكيفية التقديم

أعنلت وزارة العمل، عن وظائف جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص وبحسب يبان، جدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص ،والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية

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تنويه مهم من "الأوقاف" بشأن مسابقة الأئمة والعمال2024

كشفت وزارة الأوقاف، أنه يمكن لكل من تقدم لمسابقتي الأئمة والعمال لعامي 2022 و 2023، التقدم للمسابقة الجديدة التي يبدأ التقدم لها في أول مارس المقبل

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مصدر مسئول ينفي اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني

قال مصدر مسؤول بهيئة المعابر والحدود في غزة، إنه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

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