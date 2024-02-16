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محلل فلسطيني: شهية القتل الإسرائيلي مفتوحة وكل الاحتمالات واردة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إن الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تقنع إسرائيل بالهدنة في غزة هي الإدارة الأمريكية، موضحًا أن هناك أسبابا عدة تجعل إسرائيل متعنتة في وقف إطلاق النار، والخضوع للضغط الدولي، ومنها إنحياز الشارع الإسرائيلي لليمين، والرهان على صعوبة إسقاط الحكومة الإسرائيلية.

وتابع "مطاوع"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن شهية القتل الإسرائيلي مفتوحة، وهناك تحيز للشارع الإسرائيلي للقيام بعملية في لبنان، متابعا: "الوضع غير مسبوق وكل الاحتمالات مفتوحة".

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، أن الهدنة ليس أمامها فرص إن لم يحدث شيء يجعل "نتنياهو" يتراجع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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