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55% للتمريض.. فرصة لطلاب الثانوية للقبول في تنسيق نصف العام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

أعلنت جامعة رشيد، فتح باب التقديم للالتحاق بالفصل الدراسي القادم فبراير 2024 والعام الدراسي القادم سبتمبر 2024.

ويكون الحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي 76% وكلية التمريض 55%.

ويتاح التقديم لطلاب الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية بالعام الأكاديمي 2023/2024.

يذكر أن وزارة التعليم العالي حدثت قوائم وزارة المؤسسات المعتمدة وأضافت جامعة رشيد الحاصلة على جميع الموافقات والقرارات الوزارية ذات الصلة وصادر لها قرار وزاري رقم 98 لعام 2024 ببدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني بالعام الأكاديمي 2024/2023.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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