شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: ضبط 3.5 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على الأجهزة التنفيذية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت وضبط الأسعار لاستقبال شهر رمضان المعظم والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي سلامة المواطنين.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه على تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري خلال الأسبوع الماضي والتي ضمت نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن وذلك بالمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات تمكنت من تحرير 11 محضر وضبط (3.5) طن مصنعات لحوم و دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار التقرير أن الضبطيات شملت 1060 كجم مصنعات دواجن و مقطعات لحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية اكتوبر والشيخ زايد، وضبط 250 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بنطاق أحياء العجوزة والدقي وبولاق الدكرور ومنشأة القناطر.

كما اوضح التقرير ان الحملات تمكنت خلال تمشيط الأسواق من ضبط 700 كجم لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي بالجيزة وضبط 1500 كجم هياكل دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي بمركز ومدينة أوسيم.



ضبط لحوم فاسدة في الجيزة



حملات على أسواق اللحوم بالجيزة



نتائج حملات الطب البيطري بالجيزة



ضبط لحوم فاسدة بالجيزة