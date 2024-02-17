وزير الري: جارٍ تنفيذ 342 مشروعًا في الصعيد بتكلفة 34 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا حول موقف تنفيذ مشروعات الوزارة بصعيد مصر.

وقال وزير الري، في بيان السبت، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف أنه جارٍ العمل خلال الربع الأول والثاني من العام المالي (2023/2024) على تنفيذ 342 مشروعًا بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت 34 مليار جنيه، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقي وخاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ أعمال تأهيل الترع بقيمة 12.60 مليار جنيه بعدد 260 عملية في 8 محافظات، وجارٍ تنفيذ أعمال البنية التحتية للكباري والسحارات بقيمة 1.50 مليار جنيه بعدد 42 مشروعًا في 9 محافظات، وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة 860 مليون جنيه بعدد 13 مشروعًا في 6 محافظات، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 324 مليون جنيه بعدد 21 مشروعًا في 7 محافظات، وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة 17.50 مليار جنيه من خلال مشروع ترعة الشباب واستكمال البروتوكولين الموقعين لنهو الأعمال على الترعة الفرعية رقم 4 وأعمال البنية الأساسية بمنطقة المشروع.

وفي إطار مشاركة الوزارة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، جارٍ تنفيذ 184 عملية تأهيل ترع بتكلفة حوالي 8.70 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة في 8 محافظات، كما يجرى تنفيذ 45 عملية تأهيل بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة في ذات المحافظات.

وفي مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي، تم بتاريخ 27 أكتوبر 2022 بدء العمل في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي 1 مليار جنيه، لخدمة زمام حوالي 1.60 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد هي (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، حيث من المقرر نهو المشروع عام 2026، ويشتمل على إنشاء 7 قناطر هي (فم بحر يوسف - حجز الإبراهيمية - البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي - الساحلية) بنسبة تنفيذ تصل إلى 40%.

ويتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في (جهة التنفيذ - مواقع المشروعات - متابعة تواريخ النهو المقررة - موقف التنفيذ)، بالإضافة إلى تصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه - طبيعة المشروعات - العائد والجدوى منها)، ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.