طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بشركة مياه الشرب والصرف الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزيري الإسكان والمالية، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على الموظفين في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال نائب التنسيقية، في طلب الإحاطة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقر زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وهي أعلى زيادة منذ تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لا تطبق هذه الزيادات على الموظفين لديها ومازال هناك من يتقاضى 2000 جنيه، وهو راتب لا يكفي في ظل التضخم والأسعار الحالية.

وطالب عضو مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة في المجلس وسرعة مناقشته.