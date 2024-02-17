مرتضى منصور عن تدريب حسام حسن منتخب مصر: مش بلطجي رغم اختلافي معاه (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، على انتقادات الجماهير لتولي كابتن حسام حسن وشقيقه إبراهيم قيادة منتخب مصر بعد روي فيتوريا: "هي الناس بتقول هو هيعمل أية دي بلطجي إنتو جايبينه ليه.. أنا عايز أقول إن حسام مش بلطجي رغم اختلافي معاهم من فترة.

وأضاف منصور في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن حسام من حقه يأخذ فرصته، متسائلاً: هو حد نجح مع المنتخب إلا المصريين؟ كابتن جوهري وحسن شحاته.. أنا وراه وبسانده هو وإبراهيم".

وترافع مرتضى منصور عن نفسه أمام المحكمة بعدما سلّم نفسه صباح اليوم السبت.

وتصالح "منصور" في قضاياه الثلاثة مع "خيري".

كانت لمياء خيري، رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، والمدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات قدَّمت العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور بعدما ادعى حصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

وقُيد البلاغ برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية.

وكانت محكمة النقض أيدت حبس مرتضى منصور شهرًا - قضى عقوبته وأفرج عنه - وهو الحكم الذي تسبب في إزالة عضويته من رئاسة نادي الزمالك.