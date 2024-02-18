عمرو أديب عن تغيب الأطباء بـ قويسنا المركزي: المستشفى يحتاج دراسة حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرار وزير الصحة بفتح تحقيق حول تغيب أعداد كبيرة من الفرق الطبية من العاملين بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: إن الموظف العام في مصر بيشتغل على قد الفلوس إلا من لديه ضمير، مضيفا: "يقعدوا يلفوا الدنيا عشان يتعينوا في المكان، وأول ما يتعين يغيب، وزير الصحة زار مستشفى قويسنا المركزي بشكل مفاجىء ولم يجد أطباء".

وأضاف مقدم "الحكاية": "أنا كمواطن لما أروح مستشفى وملاقيش أطباء أقول إيه، تخيل تروح مستشفى يقولك الدكتور مجاش، دي مش محتاجة الوزير يدور على الدكتور، فين مدير المستشفى؟".

وتابع: "هو أنت كطبيب ظروفك أصعب من الطبيب اللي بيشتغل في غزة تحت ضغط.. يرضي مين أن مستشفى قويسنا يكون فيها كمية الغيابات دي، البلد اللي اخترعت الضمير مفيش فيها ضمير في بعض الأنحاء".

واكمل: "هيفضل الموظف المصري لغز الألغاز، ولن تتقدم مصر إلا بالإصلاح الوظيفي، مستشفى قويسنا تحتاج إلى دراسة حالة، قائلا: "نشوف الفلوس اللي بندفعها من دم قلبنا بتروح فين".