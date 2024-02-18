«الدستاوى»و«عفيفى» يتفقدان مراكز العدادات الذكية والتحكم الآلى بالحلمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قام الدكتور مهندس خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، يرافقه المهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وقيادات الشركة بمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بزيارة تفقدية لمركز خدمة الحلمية والتحكم الآلى ومركز العدادات الذكية.

وذلك فى إطار متابعته لما يتم تنفيذه من مشروعات متعلقة بمراكز التحكم الممولة من وكالة الجايكا اليابانية.

وخلال الجولة قام الدستاوى وعفيفى بزيارة مقر شبكات وايرادات الحلمية التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للاطمئنان على سير العمل داخل شبكات وإيرادات الحلمية التى تعتبر واحدة من أكبر القطاعات على مستوى الشركة.

وأكد الدستاوى، أن هناك اهتمام خاص خلال الفترة الحالية بسرعة تنفيذ وإنشاء مراكز التحكم مما يعود على الشركات بالنفع والفائدة.

رافق العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع ورئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لفيف من قيادات شركة شمال القاهرة يتقدمهم المهندس سيد سليمان رئيس قطاعات التحكم والاتصالات والوقاية بالشركة، والمهندس عمر فتحى رئيس قطاعات الشئون الفنية بالشركة، والمحاسب أحمد عبد الباقى رئيس قطاع الحلمية التجارى، المهندس أحمد عاطف رئيس قطاع تحكم الحلمية ورؤساء ومديرى عموم الشبكات والشئون التجارية.