شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الإجراءات الزراعية المطلوبة الفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع نماذج التنبؤ بالطقس انعدام فرص تساقط الأمطار مع ارتفاع نسبي وتدريجي في درجة حرارة الليل لتعلن انتهاء "شبح" تشكل الصقيع فى معظم المناطق حتى الأسبوع القادم. وفى التقرير التالى نتعرف على الإجراءات والعمليات الزراعية المطلوبة: 1- إجراء ري القمح وفق جداول سرعات الرياح . 2- القيام بكل العمليات الطبيعية لكل التراكيب المحصولية وخاصة أشجار الفاكهة. 3- الاستعداد لزراعة العروة الصيفية المبكرة " الفاصوليا الصيفيي - شتل الخضر الصيفية "طماطم - فلفل - باذنجان ". 4- كشف جزء من بلاستيك الانفاق "فى وسط النهار" للتهوية واجراء الرشات الهامة . 5- عودة الاجواء المناسبة لبعض الأمراض الهامة "ندوة البطاطس المتأخرة - اللطعة الارجوانية على البصل والثوم - وبداية الإصابة بالصدأ الاصفر على أصناف القمح الحساسة ".

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