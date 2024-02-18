شكرا لقرائتكم خبر عن جمعيات الصليب الأحمر: وضع الرعاية الصحية فى غزة حرج والفجوة تتسع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لجمعيات الصليب الأحمر، إن وضع الرعاية الصحية في غزة حرج والفجوة تتسع بين الاحتياجات والدعم المتاح، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف: "على كل الأطراف دعم الحق في الحصول على الرعاية الصحية في أوقات النزاع".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.