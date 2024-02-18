مؤسسة فاروق حسني تعتمد ترشيح سناء البيسي لجائزة الاستحقاق الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن اعتماد مجلس أمنائها بالإجماع ترشيح الكاتبة الكبيرة سناء البيسي لجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2024، والتي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه.

وصرح الكاتب محمد سلماوي، أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء، بأن جائزة الاستحقاق الكبرى تختلف عن باقي جوائز المؤسسة في أنها تمنح لشخصية كبيرة ذات إنجاز بارز أثرت الحياة الثقافية المصرية في الفن التشكيلي أو الأدب أو السينما أو الموسيقي، وذلك عن مجمل أعمالها.

وقال سلماوي: بالتالي هي غير مخصصة للشباب كباقي الجوائز، وإنما للشخصيات الراسخة في مجالها، وهي تمثل تحية تقدير للشخصية الفائزة وعرفانًا بقيمة إنجازها.

وأضاف أن سناء البيسي شخصية ثقافية متميزة طالما أثرت حياتنا بكل ما هو جميل ومفيد، وقال إنها متعددة المواهب تحتضن مجالات الصحافة والأدب والفن، فهي صحفية مرموقة وأديبة ذات شأن وفنانة تشكيلية متميزة، وقد آن الأوان أن نقول لها شكرًا على إنجازك الممتد عبر أكثر من نصف قرن من الزمان.

سيتم تكريم الكاتبة سناء البيسي في حفل توزيع جوائز الفنون في دورتها الخامسة تحت رعاية وزارة الثقافة، يوم الأحد المقبل الموافق 25 فبراير في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بمركز الجزيرة للفنون.