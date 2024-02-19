شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين وحتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة المقبل.

وقالت الهيئة يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية شمال الصعيد، على أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأكدت الهيئة أن طقس اليوم الاثنين يشهد شبورة مائية على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يوجد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، مع وجود نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى ان الطقس من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل، يشهد وجود شبورة مائية على الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.