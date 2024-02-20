شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية، والمجهزة بأحدث الوسائل والاتصالات المؤمنة؛ لخدمة المواطنين في مختلف مدن وأحياء المحافظات وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة إليهم والارتقاء بها بشكل مميكن، إمكانية تقديم طلب للحصول على صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة عقد الإيجار أو الملكية.

توكيل رسمي من الطالب في حالة الوكالة.

-خطاب الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر ذلك.

-صورة من محضر الشرطة في حالة فقد الرخصة.

-الإيصال الدال على سداد رسوم استخراج صورة المستند.

ثالثًا: الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة.

-سداد الرسوم المستحقة للخدمة بالخزينة المختصة.

-إصدار الإدارة الهندسية من واقع الملفات صورة من المستند المطلوب واعتمادها بشعار الجمهورية.

-استلام الصورة وتلقي الخدمة.

يُذكر أن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن العمرانية الجديدة، يعملان تنفيذاً لخطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة والتحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحقيق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية بالمحليات باستخدام نظام مركزي موحد على مستوى جميع الوحدات المحلية (ديوان/مركز/مدينة/حي/وحدة قروية) بالجمهورية، وخدمات المستثمرين والمواطنين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.