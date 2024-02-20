دراجة نارية تصدم شابا سعوديا أمام مستشفى العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شاب سعودي صدمته دراجة نارية بالعجوزة اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب أمام مستشفى العجوزة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن دراجة نارية اصطدمت بشاب سعودي يدعى نواف بن حمد.

أسفر الحادث عن إصابته ونقله إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.

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