شكرا لقرائتكم خبر عن لجان لمتابعة صرف المعاشات بعد زيادة 15% فى هذا الموعد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من الإجراءات الخاصة لبدء تنفيذ قرار زيادة المعاشات 15% اعتبارا من شهر مارس المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء على المواطنين.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقد تضمن التشريع زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وصرف العلاوات الدورية.

1.تعجيل موعد استحقاق صرف المعاشات لسنة 2024 ليصبح فى الأول من مارس سنة 2024 وذلك للمعاشات المستحقة فى 2024 /2/29.

2. تتم الزيادة وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 فى المواعيد المقررة.

3. تستفيد من تلك الزيادات المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه التى تستحق خلال الفترة من 1/3/2024 حتى 30/6/2024، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

4. بعد إقرار تلك الزيادات بموجب هذا القانون، فمن المقرر أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى العبء المالى المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات.

5. لا يمكنك الجمع بين العلاوة التى تحصل عليها إذا كنت تعمل بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال والزيادة المستحقة لمعاشك

6. الأخذ فى الاعتبار أنه اذا جمعت بين العلاوة والزيادة فى المعاش وكان عمرك أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

7. وفى حالة إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.



