تعديل مواعيد وخدمات جديدة.. آخر تحديثات في خريطة قطارات السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن عدة إجراءات جديدة خاصة بمواعيد القطارات وخريطة تشغيلها ومحطات الوقوف على عدد من الخطوط.

تشغيل خدمة جديدة بخط منوف - كفر الزيات

قررت الهيئة اعتبارًا من يوم الأحد الماضي 18 فبراير 2024 تشغيل قطاري (856 / 861) بين محطتي منوف وكفر الزيات والعكس بعربات تحيا مصر كخدمة جديدة لركاب خط منوف - كفر الزيات.

- قطار 856 يقوم من محطة كفر الزيات الساعة 5.25 مساءً ويصل محطة منوف الساعة 6.55 مساءً.

- قطار 861 يقوم من محطة منوف الساعة 8.05 مساءً ويصل محطة كفر الزيات الساعة 9.35 مساءً.

تشغيل خدمة جديدة ما بين محطتي محرم بك - الحمام

قررت هيئة السكك الحديدية، تشغيل خدمة جديدة بعربات "تحيا مصر" بين محرم بك والحمام والعكس بخط الإسكندرية - مطروح .

بدأ ذلك اعتبارًا من يوم السبت الماضي 17 فبراير 2024، وفق بيانات التشغيل التالية:

- قطار 4224 (محرم بك - الحمام)، يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:20 صباحًا ويصل محطة الحمام الساعة 06:00 صباحًا.

- قطار 4226 (محرم بك - الحمام)، يقوم من محطة محرم بك الساعة 08:15 صباحًا ويصل محطة الحمام الساعة 09:55 صباحًا.

- قطار 4228 (محرم بك - الحمام)، يقوم من محطة محرم بك الساعة 01:10 مساءً ويصل محطة الحمام الساعة 02:50 مساءً.

- قطار 4230 (محرم بك - الحمام)، يقوم من محطة محرم بك الساعة 04:10 مساءً ويصل محطة الحمام الساعة 05:50 مساءً.

- قطار 4225 (الحمام - محرم بك)، يقوم من محطة الحمام الساعة 04:50 صباحًا ويصل محطة محرم بك الساعة 06:30 صباحًا.

- قطار 4227 (الحمام - محرم بك)، يقوم من محطة الحمام الساعة 07:15 صباحًا ويصل محطة محرم بك الساعة 08:55 صباحًا.

- قطار 4229 (الحمام - محرم بك)، يقوم من محطة الحمام الساعة 01:40 مساءً ويصل محطة محرم بك الساعة 03:25 مساءً.

- قطار 4231 (الحمام - محرم بك)، يقوم من محطة الحمام الساعة 04:40 مساءً ويصل محطة محرم بك الساعة 06:25 مساءً.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات (652 - 300 - 656 - 646 - 649 - 653 - 655 - 657 - 299 - 1209 - 647).

وقوف قطار 1011 (إكسبريس تهوية ديناميكية) بمحطة طما

بداية من السبت 10/2/2024 تقرر وقوف قطار رقم 1011 (إكسبريس تهوية ديناميكية) بخط (أسوان - القاهرة) بمحطة طما.

تعديل موعد قطاري 791 و784 ركاب البصيلي - المعمورة

قررت هيئة السكك الحديدية تعديل ميعاد قطار 791 ركاب (البصيلي - المعمورة)، ليقوم الساعة 07:05 مساءً بدلًا من الساعة 05:30 مساءً.

كما تم تعديل ميعاد قطار 874 ركاب (المعمورة - البصيلي)، ليقوم الساعة 08:30 مساءً بدلًا من الساعة 07:10 مساءً لمقابلة قطاري 640 و4210 آخر قطارين بكل من المعمورة والبصيلي اعتبارًا من الخميس 1 فبراير 2024.