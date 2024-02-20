الإفراج عن الناشر هشام قاسم بعد انتهاء حبسه 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال المحامي بالنقض ناصر أمين، إن الأجهزة المعنية أفرجت عن موكله الناشر هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر بعد قضائه عقوبة الحبس 6 أشهر.

كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، أيدت حُكم أول درجة بحبس هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة وضابط وأميني شرطة بقسم السيدة زينب.

كانت المحكمة الاقتصادية (أول درجة) قضت بحبس هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة وضابط وأميني شرطة بقسم السيدة زينب، وتغريمه 20 ألف جنيه و10 آلاف جنيه تعويض مدني مؤقت.

وقال المحامي بالنقض ناصر أمين آنذاك، دفاع "قاسم" إن المحكمة برأته من تهمة إزعاج الموظفين العموميين "ضابط وأميني شرطة" بقسم السيدة زينب.

كانت النيابة أحالت "قاسم" إلى المحاكمة في بلاغين؛ الأول من الوزير السابق كمال أبو عيطة حمل رقم 5007 لسنة 2023 اتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن نشر منشورات تتضمن "اتهام سابق لأبو عيطة بإهدار المال العام" والتي انتهت القضية وقتذاك بالتصالح.

أمّا البلاغ الثاني فحمل رقم 2825 لسنة 2023، واتهم فيه شرطيون بقسم السيدة زينب هشام قاسم بالتعدي عليهم بالسب والقذف أثناء احتجازه بالقسم على ذمة التحقيقات في البلاغ الأول.

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