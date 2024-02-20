ضبط هارب من حبل المشنقة مختبأ في المنيرة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة عدد من مديريات الأمن، من ضبط أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة، محكوم عليه بالإعدام شنقاً في جناية "قتل عمد".

كما أثمرت الجهود عن ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة بنى سويف محكوم عليه في 70 حكم "مستأنف، جزئي"، بإجمالي عقوبات بالحبس 48 سنة في قضايا "تبديد".

بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية في ضبط، وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.