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قرار من النيابة ضد المتهمين بسرقة ميرهان حسين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بحبس 3 عمال 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة الفنانة ميرهان حسين.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوجود بلاغ بحادث سرقة بشقة والد الفنانة ميرهان حسين، وتم ضبط 3 عمال مشتبه بهم.

وتبين أن المتهمين سرقوا سلسلة ذهبية و8 خواتم ودبلة و2 كوليه، وساعة، ومبلغ مالي من شقتها بالمقطم.

كشفت التحقيقات أن المتهمين غافلوا ميرهان حسين خلال تواجدها بالشقة وسرقوا المصوغات والأموال.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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