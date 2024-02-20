أستاذة مناعة تكشف سر تساقط الشعر عند البنات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر: إن تساقط الشعر يعتبر من إشارات وجود خلل في وظائف الجسد، وبالتالي في حال ضعف الشعر أو سقوطه يجب الذهاب إلى الطبيب لمعرفة السبب الطبي.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "من أسباب سقوط الشعر، وجود اضطراب في الهرمونات، سواء زيادة هرمونات الذكورة لدى البنات، أو هرمونات الرضاعة التي يمكن أن تتسبب في سقوط شعر السيدة بعد الولادة".

وتابعت: "لو حصل سقوط للشعر لازم نروح للدكتور ونعمل تحاليل للفيتامينات والهرمونات حتى يتعرف الطبيب على السبب والمشكلة الصحية".

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