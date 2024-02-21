شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى توظيف لجميع المؤهلات غدا بالجيزة.. اعرف الوظائف المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، الأحد المقبل، ملتقى توظيفيًا بحضور مسؤول الموارد البشرية بإحدى الشركات، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

وتشمل الوظائف المطلوبة: (مدير فرع - مدير قسم الأغذية الطازجة - مدير قسم الأغذية الجافة - موظف FMC - مشرف كاشير - كاشير - منسق ممرات (للطلبة) - منسق مجمدات - بائع عطارة - بائع خضار وفاكهة - خباز (أفرنجي) - بائع بقالة - بائع لحوم (افرنجي) - سائق فيسبا خاصة - سائق رخصة مهنية (ثانية -ثالثة) - موظف أمن - موظف نظافة - سائق ريتش).

وفيما يخص شروط ومزايا التقديم، أوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة أن التقديم متاح لجميع المؤهلات الدراسية (عالٍ - متوسط - طالب)، خبرة أو بدون، مع وجود موقف واضح من التجنيد، لافتًا إلى أن هناك فرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية.

جديرٌ بالذكر أن الملتقى ينظم بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، ويمكن للراغبين في الاستفسار التواصل مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".