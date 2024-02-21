شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان تعود للقاهرة بعد المشاركة فى بطولة العالم للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولي، فريدة عثمان لاعبة المنتخب المصري للسباحة بعد التأهل إلى منافسات نصف النهائى سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حالياً في قطر.

واستقبل فريق العلاقات العامة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، البطلة فريدة عثمان لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، وتم إنهاء إجراءات وصولها بمطار القاهرة الدولي في سهولة ويسر.

وتأهلت فريدة عثمان لاعبة المنتخب المصري للسباحة، إلى نهائي منافسات 50 متر فراشة في بطولة العالم للأعاب المائية المقامة في قطر خلال الفترة الحالية.

وحققت فريدة عثمان زمن 25.80 ثانية، لتحسم المركز الثالث في نصف النهائي، وتتأهل إلى نهائي بطولة العالم في سباق 50 متر فراشة (سباق غير أولمبي).

وكانت ودعت فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر للسباحة منافسات سباق 100 متر فراشة، بطولة للألعاب المائية المقامة في قطر خلال الفترة الحالية.

وجائت فريدة عثمان في 15 من أصل 16 متسابقا، تم تقسيمهم على مجموعتين في نصف النهائي الأول والثاني.

وسجلت فريدة عثمان زمن قدره 59.12 في نصف النهائي الثاني، وبفارق وصل إلى قرابة الثلاثة ثواني كاملة عن صاحبة المركز الأول في السباق اللاعبة الألمانية أنجيلا كولر التي حققت زمن 56.11 ثانية في البطولة لتتصدر المنافسة.