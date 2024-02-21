قُدرت بـ 3.5 مليون جنيه.. ضبط 8 متهمين بحوزتهم 29 كجم مخدرات وأسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 8 عناصر إجرامية بينهم سيدة وبحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 3.5 مليون جنيه تقريباً.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ومديرية أمن أسيوط أفادت قيام عناصر بؤرة إجرامية تضم 8 عناصر إجرامية، بينهم سيدة، بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدري "الآيس، الشابو" وزنت 4 كيلو جرام - 2 بندقية آلية -2خزينة آلية -2 بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات – 4 دراجات نارية " بدون لوحات معدنية" – ميزان حساس).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، قُدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ (3.5 مليون جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.