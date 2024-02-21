ميدو يكلف المستشار محمد رشوان باتخاذ الإجراءات القضائية ضد اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أعلن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، تكليف المستشار محمد رشوان، المحامي بالنقض، باتخاذ الإجراءات القضائية الخاصة بأزمة اتحاد الكرة الأخيرة المتعلقة باعتماد رخص المدربين الذين خاضوا دورة المسار السريع التي نظمها الاتحاد، تحت إشراف الدكتور جمال محمد علي، بالإضافة لمدى قانونية تولي علاء نبيل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، في ظل عدم امتلاكه الرخصة التدريبية pro.

وقال رشوان في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه سيعلن عن الإجراءات القانونية التي سنتخذها ضد اتحاد الكرة، بعد الانتهاء منها في أقرب وقت.

كان ميدو أكد عدم انطباق شروط منصب المدير الفني لاتحاد الكرة على علاء نبيل أسوة بجمال محمد علي الذي تم ترشيحه من قبل وتم رفض اسمه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعدم امتلاكه الرخصة المناسبة وبناء عليه لم يتم اعتماد الرخص الصادرة بالتعاون مع الاتحاد المصري خصوصا انها لا تتضمن محتوى علمي واضح ومكتوب.