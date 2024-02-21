القبض على شخصين حاولا غسل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين؛ لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية شراء الأراضي والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت تلك الممتلكات بـ 31 مليون جنيه تقريباً، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.