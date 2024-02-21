القبض على شخصين حاولا غسل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال شخصين؛ لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية شراء الأراضي والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية