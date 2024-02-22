"60 دقيقة في المحكمة".. ماذا قال "محمد رمضان" للقاضي في اتهامه بنشر أخبار كاذبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

60 دقيقة؛ قضاها "محمد رمضان" داخل قاعة المحكمة، خلال نظر معارضته على حكم صدر غيابيًا ضده بالسجن عامًا في قضية نشر أخبار كاذبة.

وخلال الجلسة تحدث "رمضان" إلى قاضي المحكمة، فبماذا دافع الفنان عن نفسه؟ وكيف استقبله محبيه عقب خروجه من المحكمة؟.

الثانية عشرظهراً؛ حضر"محمد رمضان" إلزاميًا أمام محكمة الجيزة، فيما سلم نفسه للقاضي، تمهيداً لاستجوابه خلال جلسة معارضته على حكم حبسه سنة غيابيًا لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.

قبل بدء الجلسة، جلس "رمضان" صامداً مرتديداً "كاب ونظارة "سوداء"، دقائق معدودة انتظرها الفنان ثمٌ خرج أمام القاعة ينتظر الرول الأخير رقم "105".

مواجهة حادة وقعت بين "رمضان" وأحد المحامين داخل طرقات المحكمة: "أنت أفسد واحد في مصر.. فسدت شباب مصر كله!"، تجاهله الفنان وتقبل الأمر بابتسامة، حينها هاجمه أحد أنصار الأول: "أنت مين في مصر، أنت جاي تتصور" فيما حاول المتواجدين منع المحامي من التحدث لكن رد "ده رأيي ولازم أقوله"، على إثر ذلك تدخل أمن المحكمة وفض المناوشات ثم عاد للقاعة، بعد أن التقط صوراً تذكارية مع محبيه.

حوار لم يُكمل دقائق دار بين "رمضان" والقاضي وجه له الأخير سؤالاً عن سبب نشر الفيديو الذي أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فرد رمضان قائلاً:" أنا نشرت الفيديو ده عشان عادة عندي بوثق كل لحظاتي على السوشيال ومش قصدي أني أنشر خبر كاذب وحضرتك الفيديو مفيهوش أي إساءة للأمن ولا للدولة ولا ألفاظ خارجه".

تابع "رمضان" كلامه وسط فريق دفاعه أمام القاضي:" في واحد كلمني وقالي أنا من خدمة العملاء، وأنه تم التحفظ على أموالك في البنك، ومحددش أي فلوس" مضيفًا: "أنا ما شهرتش بأي حد، ولا سبيت حد ولا قذفت حد، وأنا مكنتش معترض على دفع غرامات ولا أعرف إن قرار التحفظ ده ليه وساعتها بلغته إني هنشر فيديو مباشر".

الواحدة ظهراً؛ انتهت الجلسة بعد أن حجز القاضي الحكم في نظر المعارضة بجلسة 6 مارس الجاري، وحال خروج "رمضان" احتشد عدد كبير وسط طرقات المحكمة فيما أصر البعض على التقاط صورا تذكارية معه وسط حراسة أمنية مشددة.

أمام المحكمة الجيزة خطفت سيارة "رمضان" الأنظار، ظن حينها الحاضرين أن "محمد رمضان" يجري تصويرًا لأحد المسلسلات: "أكيد جاي يصور مسلسل !"، لكن ظنهم لم يكن في محله فالأول أُخلي سبيله، وسط هتافات "نمبر1"، ثم غادر "رمضان" من الباب الخلفي، وسط تجمع كبير من أنصاره.

حجزت محكمة الجيزة الابتدائية، نظر المعارضةالمقدمة من الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة ضدبنك شهير، لجلسة 6 مارس؛ للنطق بالحكم. وطالب أحمد الجندي دفاع "رمضان" خلال مرافعته أولاً؛ براءة موكله والتماس القبول وإلغاء الحكم، ثانيا؛ بإحالة الدعوى للتحقيق. مشيرًا إلى عدم صحة إسناد الاتهام لموكله وانعدام دليل ادعاء المبلغ.

في وقت سابق، أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد حكمًا غيابيًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة، بالدعوى القضائية المقامة ضده، بنشر أخبار كاذبة ضد أحد البنوك.

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