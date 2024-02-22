سقوط عصابة الليل" لسرقة الخامات المعدنية من منطقة أعمال بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الخامات المعدنية من منطقة أعمال بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بسرقة بعض المهمات "قضبان ألومنيوم" الخاصة بإحدى الشركات من منطقة أعمال بدائرة القسم.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام تشكيل عصابي مكون من (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") يضطلع بسرقة الخامات المعدنية وبيعها كخردة لعملائهم "سيىء النية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" وسرقة الخامات ليلا، وأقروا بتصريف المسروقات بالبيع لدى اثنين من عملائهم "سيئ النية" من تجار الخردة بمنطقتى "السلام ثان - منشأة ناصر" تم ضبطهما وإعترفا بنشاطهما الإجرامى وشراء المسروقات وإعادة تصنيعها وتشكيلها على أشكال ألواح، وضُبط بإرشاد أحدهما ( 8 قطع من معدن الألومنيوم بطول حوالي 3 أمتار - 36 لوح ألومنيوم بإجمالي وزن 360 كيلو جرام).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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