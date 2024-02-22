شكرا لقرائتكم خبر عن 25 فبراير انطلاق الملتقى التوظيفى لجامعة عين شمس لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس، الأحد المقبل 25 فبراير، الملتقي التوظيفي لجامعة عين شمس لعام 2024، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

ويأتى الملتقى تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المركز، ويعقد على مدار يومى 25 ، 26 فبراير 2024، من الساعة 2 مساء حتي الساعة 8 مساء، في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية.

وسيتم تخصيص اليوم الأول (الأحد 25 فبراير) لطلاب وخريجى كليات الهندسة، الحاسبات والمعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، وكلية البنات (قسم العلوم) ، طب الأسنان.

أما اليوم الثاني (الاثنين 26 فبراير) يخصص لكليات التجارة، الألسن، الآداب، الحقوق، التربية، وكلية البنات (أقسام الآداب و التربية)، الإعلام.

ويشارك في الملتقي عدداً كبير من الشركات المرموقة وخبراء من مجالات مختلفة وسيتضمن الملتقي مجموعة متكاملة من الأنشطة المختلفة.

وسيتضمن الملتقى معرض توظيفي لمدة يومين كل يوم سيستهدف مجموعة من الكليات كما سبق ذكره ، ومن المتوقع مشاركة 50 شركة في المعرض التوظيفي علي مدار يومى الملتقى ، ومحادثات مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Career Talks and Panel Discussions)، ومن المتوقع تنظيم 7 محادثات مهنية كل يوم بمجموع 14 محادثة مهنية خلال اليومين.

كما سيتضمن دوائر الإرشاد والتوجيه من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Mentorship Circles)، ومن المتوقع تنظيم 15 دائرة إرشاد مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 30 دائرة إرشاد مهنية خلال اليومين.

ويتضمن أيضا ورش عمل مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة ، (Generic Workshop)، و من المتوقع تنظيم 5 ورش عمل مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 10 ورش عمل مهنية علي مدار اليومين.