طه النعماني قارئا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يقدم التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.

ويلقي خطبة الجمعة الثانية من شهر شعبان، الشيخ أحمد الدسوقي مكي إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين حول "دروس وعبر تحويل القبلة"، ويتلو القرآن القاري الشيخ طع النعماني.

وأصدرت وزارة الأوقاف، تعليماتها للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بخطبة الجمعة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وارتداء الزي الأزهري أثناء أداء الصلاة.