شكرا لقرائتكم خبر عن هنقدر نوقف التضخم.. رسائل مهمة من رئيس الوزراء (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك حجما من الأموال والنقد الأجنبي يدخل من خلال هذه المشروعات العملاقة ليحل أزمة السيولة الدولارية، وبالتالي من شأن هذا الموضوع أن يبدأ من خلال البنك المركزي تحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم.





رسائل مهمة من رئيس الوزراء خلال مراسم توقيع صفقة رأس الحكمة



رسائل رئيس الوزراء خلال مراسم توقيع صفقة رأس الحكمة

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.

ورد رئيس الوزراء على سؤال ما الذي يمكن أن يجنيه المواطن المصري البسيط من وراء الصفقة الاستثمارية الضخمة قائلا: "هنقدر نوقف التضخم من خلال السيولة الدولارية الناجمة عن المشروع وأيضا من خلال الخطة والإصلاحات الهيكلة في الدولة للقضاء على التضخم الموجود بصورة كبيرة والحفاظ على مستوى الأسعار ونقضي على وجود سعرين للعملة في السوق المصري".

واستكمل: "الخطوة الكبيرة دي تساعد في هذه الأمور وهذا المشروع بحجم الاستثمارات يخلق ملايين من فرص العمل ومصر كل سنة تحتاج أكثر من مليون فرصة عمل جديدة ونحتاج تكرار هذه النوعية من المشروعات".