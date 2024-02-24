الداخلية: ضبط 97 متهمًا بحوزتهم 60 كجم مخدرات و88 سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – أسيوط - الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 97 متهمًا، بحوزتهم (34 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 22 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5.500 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 21 بندقية آلية – 33 بندقية خرطوش – 37 فرد محلي- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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