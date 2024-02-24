قرار قضائي جديد بشأن 57 متهمًا في قضية "خلية الشروق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية الشروق"، لجلسة 14 إبريل المقبل لمرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، وحسام الدين فتحي أمـين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

وكشفت تحريات الأمن الوطني أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية وذويهم؛ لضمان استمرار ولائهم للجماعة ومشاركتهم في حراكها المسلح.

كان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بعد الاطلاع على الأوراق القضية رقم 4743 لسنة 2022 جنايات الشروق والمقيدة برقم 333 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا وما تم فيها تحقيقات بإحالة المتهمين فيها للمحاكمة العاجلة.

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