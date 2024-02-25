شاهد مشروعات الرى لحماية سواحل الإسكندرية بطول 90 كيلومترا

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مشروعات حماية الشواطئىء المنفذة بمدينة الإسكندرية جزءاً من مشروعات الحماية التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

وتنفذ وزارة الموارد المائية والرى عددًا من المشروعات لحماية سواحل محافظة الاسكندرية الممتدة بطول حوالى 90 كيلومترا، والتى كان لها أثر كبير فى وقف التراجع المتزايد فى خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الاسكندرية، واستعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة، كما وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقى وقلعة قايتباى وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة.

وتتضمن المشروعات المنفذة حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى "مرحلة أولى" بتكلفة 269 مليون جنيه، والتى تهدف لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، بالإضافة إلى تنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط ودعم الإستثمارات السياحية، وذلك من خلال إنشاء حائط أمواج بطول 520 متر يتكون من أحجار متدرجة وكتل خرسانية بأوزان (3 - 20) طن وبلوكات مكعبة زنة 3 طن للقدمات، مع إنشاء مرسى بحرى بطول 100 متر، ومشاية خرسانية بطول 120 متر، ولسان حجرى بطول 30 متر.