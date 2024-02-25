قتيل و4 مصابين في جريمة "انتقام الرصاص" بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في حادث إطلاق نار بأوسيم.

تبلغ لمركز شرطة أوسيم من أحد المستشفيات باستقبال جثة عاطل و4 مصابين قرروا أنه في أثناء استقلالهم والمتوفى مركبة "التوك توك" فوجئوا بـ3 أشخاص يستقلون دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" يحملون "فرد محلى وأسلحة بيضاء" باستيقافهم وإطلاق أعيرة نارية تجاههم ببشتيل، مما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة الأول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تمكن المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (سلاح أبيض "سنجة" - دراجة نارية "المستخدمة في الواقعة").

أقر أحدهم بوجود خلافات سابقة بينه وبين الضحية، استعان على إثرها بالآخرين لارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة (فرد محلى).

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

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