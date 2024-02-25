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إنقاذ 4 أشخاص فى حادث غرق معدية عمال بنهر النيل بمنشأة القناطر

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القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، من إنقاذ 4 أشخاص، في حادث غرق معدية تحمل عدد من العمال، بنهر النيل، في قرية نكلا بمنشاة القناطر.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بقرية نكلا في منشاة القناطر، بغرق معدية فى نهر النيل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، والاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وتبين أنه أثناء استقلال عدد من العمال معدية لعبور نهر النيل، تعرضت المعدية للغرق.

فور وصول رجال الإنقاذ لمكان البلاغ، تمكنوا من إنقاذ 4 أشخاص، وجاري البحث عن 8 أشخاص آخرين مفقودين.

 

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غرق معدية

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مكان غرق المعدية

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غرق معدية عمال في نهر النيل

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إنقاذ 4 أشخاص في حادث غرق معدية في نهر النيل

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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