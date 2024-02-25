شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتابع أعمال إصلاح ماسورة مياه بمنزل كوبرى الحلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 800 ملي بمنزل كوبرى الحلمية اتجاه ميدان التجنيد بحي الزيتون.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا يفيد بكسر الماسورة وتراكم المياه بمحيط الموقع ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئولي شركة المياه للقيام بأعمال الإصلاح ، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات .

وشدد محافظ القاهرة على الانتهاء من أعمال الرصف لعودة حركة المرور لطبيعتها فى أسرع وقت ممكن .

رافق المحافظ فى جولته الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة .