شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة والان مع تفاصيل الخبر
كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وتتوقع الهيئة نشاط رياح غدًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.
كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الإثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.
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