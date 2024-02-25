شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الإثنين 26 فبراير 2024، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الهيئة نشاط رياح غدًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الإثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.