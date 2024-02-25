ضبط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، 5 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن المنوفية، أفادت قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل مخزن بدائرة مركز شرطة تلا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مالك المخزن، و4 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل المخزن، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

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