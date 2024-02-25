"المراكبي نط وسابهم".. مفاجآت في تحقيقات غرق معدية منشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري الجهات المختصة، التحقيق في حادث غرق معدية منشأة القناطر، التي كانت تقل عمالا في شركة مقاولات أثناء اتجاههم لعملهم في مشروع تحت الإنشاء بالقرب من موقع الحادث.

وأكدت جهات التحقيق أن المركب كان يقل 14 عاملا، لقيّ 4 مصرعهم، واستخرج الأهالي وقوات الإنقاذ النهري 5 على قيد الحياة حتى الآن.

وأضافت التحقيقات أن الضحايا كانوا يستقلون مركب صيد صغير وليس معدية ضخمة، ورجحت التحقيقات أن الحمولة الزائدة وراء غرق المركب.

وأشارت إلى نجاة المراكبي بعد قفزه في المياه لقدرته على السباحة عندما شعر بغرق المركب ونجا بنفسه، وتحفظت مباحث الجيزة عليه لحين مثوله للتحقيق أمام النيابة العامة.

أكد مصدر أن العمال يتبعون شركة "حسن علام" للمقاولات كانوا في طريقهم إلى محل عملهم بمشروع مستقبل مصر، موضحًا أن شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري يعملان على انتشال الجثامين.

اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة وجه بتقديم كافة أشكال الدعم للقوات المشاركة في عمليات الإنقاذ وتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الحادث.