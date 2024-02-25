احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 14 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 20457 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 368 مخالفة السير بدون تراخيص، و45 دراجة نارية مخالفة، و14016 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و18 مخالفة موقف عشوائي، و400 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و4 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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