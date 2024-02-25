معدية منشأة القناطر.. انتشال الجثة السادسة والبحث عن مفقودين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة سادس ضحايا حادث غرق معدية بنهر النيل مركز منشأة القناطر مع استمرار البحث عن مفقودين آخرين.

وتبين أن الضحية السادسة يدعى سامي سعد الدين، يعمل نجار، من قرية منية الديب، فيما تستكمل الفرق عمليات البحث عن باقي المفقودين.

مصدر مسؤول أفاد بأن مركب صيد صغير تستخدم كمعدية كانت تقل 13 عاملا، حدث بها عطل مفاجئ وغرقت بنهر النيل بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا.

المصدر أكد أن العمال يتبعون شركة "حسن علام" للمقاولات كانوا في طريقهم إلى محل عملهم بمشروع مستقبل مصر، موضحًا أن شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري يعملان على انتشال الجثامين.

لفت المصدر - الذي رفض نشر اسمه- إلى أن الأهالي أنقذوا 3 عمال "مصابين" نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى مبارك، وانتشال جثتين حتى الآن من المفقودين تحت الماء في ظل صعوبة عمليات المسح والتمشيط بسبب سرعة التيار.

اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة وجه بتقديم كافة أشكال الدعم للقوات المشاركة في عمليات الإنقاذ وتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الحادث.