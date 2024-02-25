وزير الداخلية يصل تونس للمشاركة في الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

قام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بزيارة إلى الجمهورية التونسية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى للمُشاركة فى أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنعقدة حالياً بمقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة التونسية .

وكان في استقبال اللواء محمود توفيق لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولى وزير الداخلية التونسي والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والسفير المصري لدى الجمهورية التونسية.

وأكد عقب وصوله على أهمية المُشاركة في فعاليات الدورة الحالية للمجلس في ضوء تعاظم التحديات الأمنية التي تواجه الدول العربية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائي ومُتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر والأيديولوجيات المتطرفة والجرائم المنظمة بشتى أشكالها.

كما وجه الشكر لنظيره التونسي على مالاقاه الوفد المصري من حفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضى التونسية، مشيداً بالجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الدخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات هذا الملتقى الأمني العربي السنوي.