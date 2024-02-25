"الكبير أوي" في خطر.. حريق يلتهم لوكيشن التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مرزعة تستخدم "لوكيشن" تصوير مسلسل الكبير أوي بالجيزة، مساء الأحد.

مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من فيلا بقرية المنصورية.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري.

قوة أمنية انتقلت إلى موقع الحريق تحت إشراف اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحريق وحصر الخسائر.