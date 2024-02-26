كهربائي العزبة راح".. تشييع جثمان أولى ضحايا معدية القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

في مشهد قاسٍ، ودع أهالي عزبة ربيع جثمان "أيمن" عامل كهربائي، الذي لقى مصرعه غرقًا في حادث معدية منشأة القناطر، إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة.

شهد تشييع جثمان الضحية، المئات من أهالي البلدة والقرى المجاورة، وسط صراخ وانهيار أهالي الضحية وأصدقائه عقب صلاة الجنازة عليه، بعد صدور تصريح دفن الجثة.

وشهدت عزبة ربيع، اليوم، حادث غرق قارب صيد -يستخدم معدية- أثناء نقله 13 عاملًا، كانوا في طريقهم إلى عملهم بقرية برقاش.

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري والأهالي المتطوعين 6 جثث من ضحايا القارب الغارق، فيما تنتشر قوات الإنقاذ النهري بمحيط موقع الحادث، للبحث عن المفقودين.

فيما جرى فرض كردون أمني بموقع الحادث.