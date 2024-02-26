محاكمة المتهمة بخطف وقتل طفل بدار السلام.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - ت

كتب ـ الخليج 365:

بدأ اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمة "د.م"، لاتهامها بارتكاب جريمة قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بجريمة الخطف بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتل طفل بسبب جرعة مخدرات بدار السلام.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعدما "أوعز لها شيطانها كونها مدمنة وبسبب حاجتها لشراء المخدرات، فخطفت طفلين من والدتهما فساومتها على شراء مواد مخدرة "الهيروين المخدر"، ومع رفض أهلية المجني عليهم تلبية طلبها قتلت أحدهما وشرعت في قتل الآخر بوسيلة التعذيب للآخر".

وكانت قد توصلت تحريات مباحث البساتين إلى صحة ارتكاب المتهمة للواقعة وأن الدافع الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة هو الإدمان والقبض عليها، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري بمعرفتها.